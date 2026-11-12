खैर में पर्यावरणविद्-पद्मभूषण डॉ अनिल प्रकाश जोशी से खास बातचीत

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पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने दो अक्तूबर को नेपाल के जनकपुरी से अपने 14 साथियों के साथ साइकिल यात्रा शुरू की थी। करीब दो हजार किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 11 नवंबर की शाम यात्रा खैर पहुंची। पर्यावरण संरक्षण पर पर्यावरणविद् व पद्मभूषण डॉ अनिल प्रकाश जोशी से रिपोर्टर विश्वास शर्मा की खास बातचीत..

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