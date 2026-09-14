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जापान के ओसाका विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से एमए कर रहीं हाना नोहारा से खास बातचीत

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 14 Sep 2026 02:32 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 02:32 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जापान के ओसाका विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से एमए कर रहीं हाना नोहारा ने अमर उजाला से बातचीत की। हाना ने भारत को अच्छा देश बताया। वह राही मासूम रजा, प्रो असगर वजाहत, प्रो अब्दुल बिस्मिल्लाह के साहित्य पर काम कर रही हैं। उन्हें खाने में चिकन-बिरयानी पसंद है। ... और पढ़ें

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