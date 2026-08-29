{"_id":"6a92c21fd6fd05482205cedf","slug":"video-gada-ka-camaugdha-gava-ma-jhagaugdha-aatha-harasata-ma-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोंडा के चामड़ गांव में झगड़ा, आठ हिरासत में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोंडा के चामड़ गांव में दो पड़ोसी पक्षों के बीच झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। किसी के गंभीर घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रही है। मौके पर शांति है, फिर भी सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट लगाई गई है। क्षेत्राधिकारी इगलास कमलेश कुमार ने यह जानकारी दी।

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