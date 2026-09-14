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एएमयू में छात्राओं का हंगामा, प्रॉक्टर टीम पर धक्का-मुक्की का आरोप, नारेबाजी

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 14 Sep 2026 10:26 AM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 10:26 AM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अब्दुल्लाह हॉल में सोमवार को छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह हंगामा मेस और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर हुआ। छात्राओं ने अपनी समस्याओं पर नाराजगी जताई और नारेबाजी की। इस दौरान प्रॉक्टर टीम पर छात्राओं के साथ धक्का-मुक्की करने के गंभीर आरोप भी लगे। ... और पढ़ें

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