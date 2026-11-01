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एएमयू कोर्ट मेंबर नामांकन रद्द होने पर हाईकोर्ट जाने की प्लानिंग

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 01 Nov 2026 06:16 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 06:16 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट मेंबर पद के प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हुए हैं, उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी पर पर्चा खारिज करने का आरोप लगाया है। मोहम्मद सलमान, गयूब हुसैन, सोनपाल ने पत्रकार वार्ता करते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही। ... और पढ़ें

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