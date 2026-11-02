एएमयू के भूगोल विभाग ने छोड़ा मौसम गुब्बारा

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने रविवार को 36वां मौसम गुब्बारा छाेड़ा, जो 28 किमी की ऊंचाई पर जाकर फूटा। फूटने के बाद यह गुब्बारा बरेली के मीरगंज में गिरा। भूगोल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अहमद मुज्तबा सिद्दीकी ने बताया कि महीने में दो गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं। साल में 24 गुब्बारे छोड़े जाएंगे। किस महीने में मौसम का तापमान, आर्द्रता और दबाव कैसा रहा, इस आंकड़े से आने वाले साल में मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा।

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