{"_id":"6a957b32f03832cdec08d75f","slug":"video-bnanathava-ka-hatal-ma-marapata-palsa-na-tharaja-kaya-mamal-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"बन्नादेवी के होटल में मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

31 अगस्त को थाना बन्नादेवी क्षेत्र के अंकित रेसीडेन्सी होटल में पैसों के लेन-देन पर मारपीट हुई। कुछ ग्राहकों ने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वादी की तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौके पर शांति बनी हुई है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय ने इस संबंध में जानकारी दी।

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