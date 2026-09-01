Aligarh News: बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत

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बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के गांव बहलोलपुर के रहने वाले मुकेश कुमार (42) छेरत स्थित एक निजी कंपनी में काम करते थे। रविवार की रात ड्यूटी करने के बाद सुबह बाइक से अपने गांव जा रहे थे, सुबह करीब 5:30 बजे जवां के गांव सुढि़याल के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर थाना पुलिस के साथ परिजन भी मौके पर पहुंच गए और पीड़ित को निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।परिजनों ने बताया कि मुकेश के पिता रघुवर दयाल की लगभग सात वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्हें मृतक आश्रित कोटे से रखा गया ता। वह रोजाना ड्यूटी के बाद बाइक से गांव आते-जाते थे। वह तीन भाइयों मे सबसे छोटे थे, उन्होंने अपने पीछे पत्नी, दो पुत्री और एक पुत्र को बिलखते छोड़ा है। एसओ जवां धीरज कुुमार का कहना हैै कि शव को कब्जे में ले लिया है, अभी कोई तहरीर नहीं मिली है,तहरीर आने पर ही कार्रवाई की जाएगी।