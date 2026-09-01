Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:34 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट
डीएस कॉलेज : हरिगढ़ वार्ष्णेय क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह सात बजे
संस्कृत प्रतियोगिता
डीएवी इंटर कॉलेज : उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से संस्कृत प्रतियोगिता सुबह 9.30 बजे
शिविर
नगला मसानी : सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में भारत विकास परिषद सेवा शाखा की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सुबह नौ बजे
सेमिनार
धर्म समाज कॉलेज : ऑडिटोरियम में युवा प्रेरित पंच परिवर्तन पर नेशनल सेमिनार का आयोजन सुबह 10 बजे
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डीएस कॉलेज : हरिगढ़ वार्ष्णेय क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह सात बजे
संस्कृत प्रतियोगिता
डीएवी इंटर कॉलेज : उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से संस्कृत प्रतियोगिता सुबह 9.30 बजे
शिविर
नगला मसानी : सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में भारत विकास परिषद सेवा शाखा की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सुबह नौ बजे
सेमिनार
धर्म समाज कॉलेज : ऑडिटोरियम में युवा प्रेरित पंच परिवर्तन पर नेशनल सेमिनार का आयोजन सुबह 10 बजे