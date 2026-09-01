Aligarh News: खेत में मचान के सहारे फंदे पर लटका मिला किसान का शव

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परिजनों ने बताया है कि प्रेमपाल सिंह सुबह करीब सात बजे मक्का की रखवाली के लिए खेत पर गए थे। दोपहर 12 बजे तक घर नहीं लौटे तो पत्नी ओमवती उन्हें देखने खेत पर पहुंचीं। खेत पर मचान से शव लटका देखकर उन्होंने शोर मचा दिया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, सीओ महेश कुमार और तहसीलदार अजय कुमार पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए। ग्रामीणों के अनुसार पति-पत्नी घर पर अकेले रहते थे। उनके दो बेटे हैं, जिनमें एक नोएडा और दूसरा मध्य प्रदेश में नौकरी करता है। सीओ महेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिजनों से जानकारी ली जा रही है, खुदकुशी की वजह स्पष्ट नहीं हुई है।

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गांव भूपाल नगलिया में सोमवार को मक्का के खेत में बने मचान के सहारे फंदे पर 60 वर्षीय किसान प्रेमपाल सिंह का शव लटका मिला। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाएं हैं।