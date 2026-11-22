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अतरौली के वीरसिंहपुर में बरात के दौरान हर्ष फायरिंग में किशोर घायल

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 22 Nov 2026 12:48 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 12:48 PM IST







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अतरौली क्षेत्र में शनिवार की रात हर्ष फायरिंग ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। वीरसिंहपुर गांव में बरात के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में एक 14 वर्षीय मासूम घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ... और पढ़ें

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