अलीगढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में भरा पानी, ग्राउंड से इकराम वारिस की रिपोर्ट

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बारिश से अलीगढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में पानी भर गया है। जिससे पूरा मैदान गिला हो गया। शनिवार को इसी पानी भरे मैदान पर मंडलीय फुटबॉल टीम के चयन के लिए ट्रायल हुआ। स्टेडियम में यह पानी पहली बार नहीं भरा, थोड़ी से बारिश से हर बार यही हाल हो जाता है। ग्राउंड से देखिए इकराम वारिस की रिपोर्ट

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