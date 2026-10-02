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अलीगढ़ में पटरी दुकानदारों को हटाने के विरोध में प्रदर्शन, बोले-पापी पेट का सवाल है

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 02 Oct 2026 02:47 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 02:47 PM IST







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अलीगढ़ में रामघाट रोड स्थित गांधी आई हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ लघु व्यापार मंडल समिति के पदाधिकारियों ने पटरी दुकानदारों को हटाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। वहां बैनर पर लिखा है कि पापी पेट का सवाल है। ... और पढ़ें

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