Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:04 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:04 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट :
डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
रठगांव : महता क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर 2.30 बजे।
एथलेटिक्स प्रतियोगिता :
रामघाट रोड : स्टेडियम में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे।
भागवत कथा :
नौरंगाबाद : मां बंगलामुखी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्ण भक्ति क्लब की ओर से भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
कृष्णापुरी मठिया : गोपाल जी महाराज मंदिर बगीची में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे।
कलश यात्रा :
रामघाट रोड : देवेंद्रा मार्केट में पितृ शांंति महायज्ञ एवं भागवत कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा सुबह 9 बजे।
रसिया दंगल :
देहली गेट चौराहा : पूर्व मेयर शकुंतला भारती की ओर से विराट रसिया दंगल रात 10 बजे।
प्रवचन :
रामघाट रोड : रामबाग कॉलोनी स्थित माॅडर्न कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में आर्य समाज प्राची की ओर से वार्षिकोत्सव पर प्रवचन सुबह 9.30 बजे।
जयंती :
दीवानी कचहरी : दि सिविल बार एसोसिएशन की ओर से महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम सुबह 9 बजे।
बरौली बाईपास : सियाराम वृद्धाश्रम में अखिल भारतीय महिला कायस्थ महासभा की ओर से महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम दोपहर 3 बजे।
कताई प्रतियोगिता :
गांधी आश्रम : गांधी जयंती जयंती पर कताई प्रतियोगिता सुबह 8 बजे।
वार्षिकोत्सव :
मथुरा रोड : केशव सेवा धाम में केशव सेवा समिति का वार्षिकोत्सव शाम 4:30 बजे।
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
रठगांव : महता क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर 2.30 बजे।
एथलेटिक्स प्रतियोगिता :
रामघाट रोड : स्टेडियम में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे।
भागवत कथा :
नौरंगाबाद : मां बंगलामुखी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्ण भक्ति क्लब की ओर से भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
कृष्णापुरी मठिया : गोपाल जी महाराज मंदिर बगीची में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे।
कलश यात्रा :
रामघाट रोड : देवेंद्रा मार्केट में पितृ शांंति महायज्ञ एवं भागवत कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा सुबह 9 बजे।
रसिया दंगल :
देहली गेट चौराहा : पूर्व मेयर शकुंतला भारती की ओर से विराट रसिया दंगल रात 10 बजे।
प्रवचन :
रामघाट रोड : रामबाग कॉलोनी स्थित माॅडर्न कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में आर्य समाज प्राची की ओर से वार्षिकोत्सव पर प्रवचन सुबह 9.30 बजे।
जयंती :
दीवानी कचहरी : दि सिविल बार एसोसिएशन की ओर से महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम सुबह 9 बजे।
बरौली बाईपास : सियाराम वृद्धाश्रम में अखिल भारतीय महिला कायस्थ महासभा की ओर से महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम दोपहर 3 बजे।
कताई प्रतियोगिता :
गांधी आश्रम : गांधी जयंती जयंती पर कताई प्रतियोगिता सुबह 8 बजे।
वार्षिकोत्सव :
मथुरा रोड : केशव सेवा धाम में केशव सेवा समिति का वार्षिकोत्सव शाम 4:30 बजे।