{"_id":"6aba18b27fa9d32554005f37","slug":"video-algaugdhha-ma-pal-pal-bthalta-masama-ka-majaja-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में पल-पल बदलता मौसम का मिजाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ में 26 सितंबर को पूरे दिन-रात बारिश हुई। 27 सितंबर को पूरे दिन बारिश नहीं हुई। 28 सितंबर को सुबह से ही बादलों से सूर्य कभी दिखता है तो कभी नहीं दिखता। चारों ओर काले बादल छाए हैं। बारिश की संभावना जताई जा रही है।

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