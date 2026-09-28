Aligarh News: शहर में आज

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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट मैच सुबह सात बजे।



भागवत कथा

नौरंगाबाद : मां बगलामुखी मंदिर से शोभायात्रा दोपहर 12 बजे ।



भागवत कथा

रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्णा भक्ति क्लब की ओर से श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 3 बजे।



जागरूकता कार्यक्रम

जिला अस्पताल : विश्व रेबीज दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे।

जागरूकता कार्यक्रम

आरएमपीयू कैंपस : फ्री थिकिंग क्लब की ओर से जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे।

क्रिकेट मैच