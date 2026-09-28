Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 03:09 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 03:09 AM IST
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क्रिकेट मैच
डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट मैच सुबह सात बजे।
भागवत कथा
नौरंगाबाद : मां बगलामुखी मंदिर से शोभायात्रा दोपहर 12 बजे ।
भागवत कथा
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्णा भक्ति क्लब की ओर से श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
जागरूकता कार्यक्रम
जिला अस्पताल : विश्व रेबीज दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
जागरूकता कार्यक्रम
आरएमपीयू कैंपस : फ्री थिकिंग क्लब की ओर से जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट मैच सुबह सात बजे।
भागवत कथा
नौरंगाबाद : मां बगलामुखी मंदिर से शोभायात्रा दोपहर 12 बजे ।
भागवत कथा
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्णा भक्ति क्लब की ओर से श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
जागरूकता कार्यक्रम
जिला अस्पताल : विश्व रेबीज दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
जागरूकता कार्यक्रम
आरएमपीयू कैंपस : फ्री थिकिंग क्लब की ओर से जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे।