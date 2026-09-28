Aligarh News: बैंकों की हड़ताल टली, रविवार को छु्ट्टी वाले दिन भी हुआ काम

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हड़ताल टलने से जिले की 217 शाखाओं में बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होंगी और करोड़ों रुपये के लेनदेन पर पड़ने वाला संभावित असर भी टल गया है। बैंक कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने वाले थे।यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 28, 29 और 30 सितंबर को हड़ताल प्रस्तावित थी। लीड बैंक मैनेजर अशोक कुमार सोनी ने बताया कि जिले की 217 शाखाओं में ग्रामीण बैंक की 74, केनरा बैंक की 45, भारतीय स्टेट बैंक की 44, पंजाब नेशनल बैंक की 39 और बैंक ऑफ बड़ौदा की 15 शाखाएं शामिल हैं। इन शाखाओं में प्रतिदिन औसतन करीब 300 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। अगर हड़ताल होती तो तीन दिनों में करीब 900 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान था।हालांकि निजी क्षेत्र के बैंक प्रस्तावित हड़ताल में शामिल नहीं थे। अलीगढ़ जिला सहकारी बैंक के अलावा जिले में ऐसी करीब 139 शाखाएं हैं, जहां ग्राहकों को नियमित बैंकिंग सेवाएं मिलती रहतीं।बोले ग्राहक ...छुट्टी के दिन शाखा खुलने से हड़ताल से पहले जरूरी काम निपटाने का मौका मिल गया।-कुलदीप सिंह।हड़ताल की घोषणा को देखते हुए रविवार को ही जरूरी काम निपटा लिए।-उमेश कुमार सिंह।चेक जमा करना था और नकदी भी निकालनी थी। रविवार को दोनों काम आसानी से हो गए।-अमित कुमार राघव।बच्चे की स्कूल की फीस भरनी थी, आखिरी तारीख है। गनीमत रही भीड़ कम थी, काम हो गया।- प्रदीप कुमार सिंह57,881 करोड़ पहुंचा कारोबारजिले के सभी बैंकों का टर्नओवर चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 57,881 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। पहली तिमाही 30 जून को पूरी हुई है। बैंकों का टर्नओवर हर साल चार हजार करोड़ रुपये तक बढ़ रहा है। हर तिमाही इसमें लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपये की अच्छी बढ़त हो रही है।