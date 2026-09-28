अलीगढ़: हर 29वें व्यक्ति को रेबीज का खतरा, साल में 1.55 लाख को कुत्ते-बंदर ने काटा, रोजाना लग रहे 425 इंजेक्शन

अलीगढ़ जिले की करीब 44 लाख आबादी में हर साल लगभग 1.55 लाख लोग कुत्ते, बंदर और अन्य जानवरों के काटने का शिकार हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिले में हर 29वें व्यक्ति इसी कारण से रेबीज के खतरे में जीता है। इससे बचने के लिए रोजाना औसत 425 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) लगवाने के लिए सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं।

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ये आंकड़ा सिर्फ उन मरीजों का है जो सरकारी अस्पतालों रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंचते हैं। निजी अस्पतालों में पहुंचने वालों का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। हालांकि चिकित्सक मानते हैं कि यह आंकड़ा जोड़ा जाए तो स्थिति और चिंताजनक हो सकती है।28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस है। इस बार का थीम स्ट्रॉन्गर टुगेदर यानी एकसाथ मजबूत है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी से सितंबर तक आठ माह में करीब एक लाख लोगों को कुत्ते, बंदर और बिल्लियों ने काटा। इनमें 80 हजार से अधिक लोग कुत्ते, 10 हजार से अधिक बंदर और करीब 200 लोग बिल्ली के काटने के शिकार हुए। इसके अलावा करीब 1200 लोगों को नेवले ने काटा।जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. जगवीर सिंह वर्मा के अनुसार, अस्पताल में रोजाना करीब 90 से 94 लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंचते हैं। मरीज की स्थिति और काटने की प्रकृति के आधार पर तीन श्रेणियों में एआरवी लगाया जाता है। रेबीज केवल कुत्ते के काटने से नहीं होता। बंदर, बिल्ली, नेवला, गिलहरी, चूहा जैसे संक्रमित जानवरों के काटने या खरोंच से भी संक्रमण का खतरा रहता है।