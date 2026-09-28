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अलीगढ़: बारिश से प्रभावित फसलों का राजस्व टीमों ने शुरू किया सर्वे, रिपोर्ट में जिले की स्थिति सामान्य

Mon, 28 Sep 2026 12:25 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 28 Sep 2026 12:25 PM IST
सार

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रमोद कुमार ने बताया सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन वर्षा की स्थिति को लेकर सतर्क है। सभी अधिकारियों को सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। तहसील स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है, आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

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Revenue Teams Survey Crop Loss
फसलों का सर्वे करती राजस्व टीम - फोटो : सूचना विभाग

विस्तार
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अलीगढ़ जिले में 26 सितंबर को हुई वर्षा के बाद की स्थिति का आकलन किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए थे। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान तक जिले में स्थिति सामान्य बनी हुई है। अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 

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जिले में पशुहानि अथवा मकान क्षति की भी कोई जानकारी नहीं मिली है। वर्षा के कारण जिले में कोई अप्रिय घटना भी संज्ञानित नहीं हुई है। हालांकि, कुछ स्थानों पर वर्षा और तेज हवा के कारण फसलों को आंशिक नुकसान हुआ है। इन फसलों के आंशिक रूप से गिरने की सूचनाएं जिला प्रशासन को मिली हैं। फसल क्षति के वास्तविक आकलन के लिए राजस्व टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। इन टीमों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रमोद कुमार ने यह जानकारी दी है।
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प्रशासन की सतत निगरानी
जिला प्रशासन वर्षा की स्थिति को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें जिले में सतत निगरानी बनाए रखने के लिए कहा गया है। तहसील स्तर पर भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी नई समस्या सामने न आए।
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सामान्य स्थिति और सुनिश्चित व्यवस्थाएं
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व  प्रमोद कुमार ने बताया कि जिले में वर्तमान में स्थिति सामान्य है। प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति से निपटना है। जिला प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

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