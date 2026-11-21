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अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह, 225 जोड़ों ने लिए फेरे

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 21 Nov 2026 01:16 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 01:16 PM IST







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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अलीगढ़ में दो स्थानों पर लगभग 225 जोड़ों का विवाह हुआ। जिला पंचायत प्रशासक विजय सिंह, विधायक अनिल पाराशर और एमएलसी मानवेन्द्र प्रताप सिंह ने आशीर्वाद दिया। विधायक राजकुमार सहयोगी भी वर-वधुओं के बीच पहुंचे। ... और पढ़ें

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