{"_id":"6ad4a0da0ff61a98ee0849ab","slug":"video-algaugdhha-ma-jal-nashanabja-paratayagata-ka-haaa-aagaja-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में जिला निशानेबाजी प्रतियोगिता का हुआ आगाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ में लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग एंड स्पोर्ट्स 18-19 अक्तूबर को दो दिवसीय जिला निशानेबाजी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इसमें जनपद के स्कूल, कॉलेज के छात्र, सीनियर, मास्टर वर्ग के खिलाड़ी व पैरा शूटर्स शामिल हैं। आज 50 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और आवर लेडी फातिमा के खिलाड़ी प्रमुख रहे। मास्टर वर्ग में संदीप कुमार 346 अंक पर हैं। सब-यूथ मेन में अंश प्रताप सिंह (आवर लेडी ऑफ फातिमा) 351 अंक के साथ बढ़त पर हैं। आई.एस.एस.एफ वोमेन में अन्वेशा भारद्वाज 361 और सक्षम प्रताप सिंह 365 अंक पर हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की परी शर्मा एन.आर वर्ग जूनियर में 346 अंक के साथ आगे हैं। आयोजन प्रभारी वेद प्रकाश, रेंज अधिकारी आयुष चौधरी और दीक्षा शर्मा मौजूद रहे।

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