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अलीगढ़ में फिर बदला मौसम, सुबह से हुई बारिश

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 12 Oct 2026 12:04 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 12:04 PM IST

अलीगढ़ में 12 अक्तूबर को सुबह 6.30 बजे आसमान में काले बादल छा गए। अचानक बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश से मौसम ठंडा और सुहाना हो गया। अभी कुछ दिन पहले भी बारिश से ठंड का अहसास होने लगा था। ... और पढ़ें

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