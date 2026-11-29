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अलीगढ़ शहर में विकास कार्यों के नाम पर मानकों से खिलवाड़ करने वाले ठेकेदार अब नगर निगम के निशाने पर हैं। वार्ड 37 के कटरा मोहल्ले में सड़क और नाली निर्माण की गुणवत्ता खराब मिलने पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने दो ठेकेदार फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। करीब 19.44 लाख रुपये के दोनों निर्माण कार्यों के अनुबंध निरस्त कर फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, निगरानी में लापरवाही पर दो अवर अभियंताओं का वेतन अदेय कर दिया गया है।

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