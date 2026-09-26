अलीगढ़ ड्रेनेज प्रोजेक्ट की डीपीआर फाइनल

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अलीगढ़ नगर निगम के 105.28 करोड़ रुपये के ड्रेनेज प्रोजेक्ट की डीपीआर फाइनल हो गई है। यह परियोजना 6.2 किलोमीटर लंबे आरसीसी नाले के निर्माण के लिए है। इसका उद्देश्य शहर की दशकों पुरानी जलभराव समस्या का स्थायी समाधान करना है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शुक्रवार को निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश शासन ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है। डीपीआर सोमवार को शासन को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू होगा।

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