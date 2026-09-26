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अलीगढ़: जलभराव से मिलेगी राहत, क्वार्सी से एटा चुंगी तक नाला होगा पक्का, 105 करोड़ की डीपीआर फाइनल

Sat, 26 Sep 2026 11:26 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 26 Sep 2026 11:26 AM IST
सार

योजना के तहत क्वार्सी चौराहे से एटा चुंगी मार्ग होते हुए बोनेरे कट नाले तक करीब 6.2 किलोमीटर लंबा आरसीसी ड्रेन बनाया जाएगा। इससे बारिश के पानी की निकासी को बेहतर करने के साथ शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकेगा। 

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Quarsi chauraha to Etah Chungi drain update
क्वार्सी बाईपास का बंबा - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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अलीगढ़ शहर में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव से राहत दिलाने के लिए क्वार्सी चौराहे से एटा चुंगी चौराहे तक 6.2 किलोमीटर लंबे नाले को पक्का किया जाएगा। नगर विकास विभाग की राज्य स्तरीय शीर्ष समिति ने अलीगढ़ नगर निगम की इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। 

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परियोजना के लिए 105.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसे अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के तहत कराया जाएगा। शुक्रवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने डीपीआर के अनुसार प्रस्तावित निर्माण और ड्रेनेज कार्यों का निरीक्षण किया। उनके साथ सीएनडीएस जल निगम, नगर निगम निर्माण विभाग, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी और सिविल इंजीनियरिंग की टीम मौजूद रही।
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योजना के तहत क्वार्सी चौराहे से एटा चुंगी मार्ग होते हुए बोनेरे कट नाले तक करीब 6.2 किलोमीटर लंबा आरसीसी ड्रेन बनाया जाएगा। इससे बारिश के पानी की निकासी को बेहतर करने के साथ शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकेगा। परियोजना से संबंधित ट्रैफिक मैनेजमेंट व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाएगा।
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नगर आयुक्त ने बताया कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जा रही है। डीपीआर तैयार कर ली गई है। सोमवार को इसे शासन के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। शासन से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

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