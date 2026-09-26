Aligarh News: भारी बारिश के अलर्ट पर आज स्कूल बंद

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यह आदेश प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। बीएसए आलोक कुमार ने बताया कि डीएम की ओर से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ब्यूरो

जिले में अत्यधिक बारिश की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को जनपद के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।