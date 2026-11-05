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अखिलेश ने 2027 का फूंका चुनावी बिगुल! भाजपा को घेरने की बनाई रणनीति
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा और विधान परिषद चुनाव में हार के बाद भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची पर नजर रखने और एक-एक वोट बचाने की अपील की। साथ ही उन्होंने 2027 के चुनाव को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताया। इसके अलावा अखिलेश ने सपा सरकार बनने पर गरीबों को सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त इलाज देने का वादा भी किया। देखिए, अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को और क्या संदेश दिया।
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