VIDEO: लेनदेन के विवाद में युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, प्राथमिकी

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आगरा के बाह के बड़ागांव के योगेश कुमार ने बाह थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी के मुताबिक 17 सितंबर को वह घर पर बैठा था। तभी गांव के सत्यनरायन, उनके बेटे कौशल, कौशल की पत्नी लक्ष्मी पुराने लेन देन के विवाद में कुल्हाड़ी, लाठी-डंडा लेकर आ धमके और अचानक हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। चीख पुकार सुनकर परिजन और बस्ती के लोग आए, तो हमलावर धमकी दे गए थाने में शिकायत करने पर जान से मार देंगे। बाह पुलिस ने घायल का मेडिकल कराया। एसीपी बाह जितेंद्र कुमार ने बताया, लेन-देन के पुराने विवाद में हुई मारपीट में घायल युवक की तहरीर पर बाह पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

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