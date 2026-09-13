{"_id":"6aa69d2fc8ab5551bb083900","slug":"video-woman-beaten-after-questioning-cctv-camera-damage-video-goes-viral-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सीसीटीवी कैमरा तोड़ने का कारण पूछने पर महिला को पीटा, वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव घाघपुरा में शनिवार को घर पर लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ने का कारण पूछने पर एक युवक ने महिला के साथ डंडे से मारपीट कर दी। मारपीट में महिला घायल हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घाघपुरा निवासी रीना पत्नी कुमरसैन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के एक युवक ने उसके घर पर लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया था। कैमरा तोड़ने का कारण पूछने पर युवक गाली-गलौज करने लगा। रीना ने इसका विरोध किया, तो युवक ने डंडे से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में रीना घायल हो गई।इसी दौरान किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो बना लिया,जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।पुलिस ने घायल महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि महिला की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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