{"_id":"6b0a97a4c0c60cad970e8418","slug":"video-vb-g-ram-ji-employees-protest-at-the-cdo-office-against-salary-discrepancies-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: वेतन विसंगति के विरोध में वीबी जी राम जी कर्मीयों का सीडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। वीबी जी राम जी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर विभिन्न संवर्गों के कर्मियों की विकास भवन के बाहर कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त संगठन में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक और ग्राम रोजगार सेवक शामिल हैं। कर्मियों का कहना है कि वेतन विसंगति, लंबित मानव संसाधन व सामाजिक सुरक्षा नीति, चिकित्सीय सुविधा का अभाव और कार्य के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है।

... और पढ़ें