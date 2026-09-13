VIDEO: जुआ खेलते दो युवक गिरफ्तार

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आगरा के मलपुरा थाना पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने निर्माणाधीन इनर रिंग रोड पर सलेमाबाद गांव के पास घेराबंदी की। पुलिस ने उदयभान सिंह और पवन कुमार को जुआ खेलते हुए पकड़ा, जबकि अन्य लोग भाग गए। पकड़े गए लोगों के कब्जे से 8,600 रुपये और 52 ताश के पत्ते मिले हैं। पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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