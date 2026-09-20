VIDEO: आगरा में यूजीसी के विरोध में धरना, ट्रैक्टर मार्च निकालने का एलान

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यूजीसी के विरोध में यूजीसी मुक्ति मोर्चा ने रविवार को ट्रैक्टर मार्च निकालने का एलान किया है। शनिवार से खंदाैली के मुड़ी चाैराहे पर धरना जारी है। धरनास्थल पर सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ग्रामीण जुट गए हैं। ऐसे में पुलिस ने मुड़ी चौराहा को छावनी में तब्दील कर दिया है। जगह-जगह पुलिस फोर्स और पीएसी की तैनाती की गई है।

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