{"_id":"6aa69d64379c7965cd0ebf88","slug":"video-six-silver-parcels-sent-only-four-arrived-two-missing-en-route-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: छह पैकेट चांदी भेजी, चार ही पहुंचे; रास्ते में ट्रैवल्स बस से दो गायब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा से वाराणसी भेजी गई चांदी ट्रैवल्स बस से रास्ते में गायब हो गई। एससीएन लॉजिस्टिक के संचालक आजमगढ़ निवासी चंदन सिंह ने रकाबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंदन सिंह ने बालूगंज स्थित संजय ट्रैवल्स के मालिक रॉबिन गुप्ता और कर्मचारी अनिल कुमार पर दो कट्टों के माल में अमानत में खयानत का आरोप लगाया है। बताया है कि उनका एससीएन लॉजिस्टिक कार्यालय चौकाघाट, चेतगंज, वाराणसी में है। आगरा में एससीएम लॉजिस्टिक का कार्यालय गायत्री स्कूल के पास संजय पैलेस के नजदीक है। उनके यहां आगरा के व्यापारी वाराणसी भेजने के लिए प्रति किलोग्राम के हिसाब से माल बुक कराते हैं। आगरा का काम कर्मचारी अमन उर्फ आमिल देखते हैं। आरोप है कि 25 अगस्त को रात 8:24 बजे छह पैकेटों में चांदी संजय ट्रैवल्स, बालूगंज में कर्मचारी रिहान अली के नाम से कर्मचारी अनिल कुमार ने बुक की थी। माल 26 अगस्त को सुबह 10 बजे संजय ट्रैवल्स के अंध्रापुर, वाराणसी कार्यालय पहुंचना था। वहां कर्मचारी राहुल, सुनील और अंकित माल लेने पहुंचे तो केवल चार पैकेट मिले। दो पैकेटों का माल नहीं मिला। कई बार बात की लेकिन ट्रैवल्स मालिक रॉबिन गुप्ता और कर्मचारी अनिल कुमार लगातार टालमटोल करते रहे। एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच की जा रही है।

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