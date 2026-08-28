{"_id":"6a918339a0b5c3444d00c769","slug":"video-roadways-driver-dies-in-road-accident-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: हादसे में रोडवेज चालक की माैत, रक्षाबंधन पर छाया मातम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में रोडवेज चालक की दर्दनाक मौत से गढ़ी नौहवार गांव में मातम छा गया। बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे बस खराब होने के बाद यात्रियों की मदद के लिए सड़क पर खड़े 57 वर्षीय चालक जीवन सिंह को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिचालक श्यामवीर के मुताबिक जीवन सिंह लखनऊ से बस लेकर ड्यूटी पर निकले थे। एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 146 के पास जनपद कन्नौज के तिर्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस तकनीकी खराबी के चलते बंद हो गई थी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए चालक नीचे उतरे थे, तभी हादसा हो गया। शुक्रवार शाम शव गांव पहुंचा तो परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। वहीं गांव में सार्वजनिक श्मशान घाट नहीं होने की समस्या भी सामने आई। कीचड़ भरे रास्ते के कारण अंतिम संस्कार में भारी परेशानी हुई। मजबूरी में ग्रामीणों को निजी खेत में खड़ी बाजरे की फसल काटकर अंतिम संस्कार की जगह बनानी पड़ी। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में जल्द पक्के सार्वजनिक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराने की मांग की है।

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