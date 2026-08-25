VIDEO: रक्षाबंधन पर तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी जारी, पूर्वांचल और बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत

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रक्षाबंधन पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। आगरा रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए कैंट स्टेशन से होकर गुजरने वाली तीन जोड़ी विशेष (स्पेशल) ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनके संचालन से दिल्ली, झांसी और खजुराहो की यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ-साथ मथुरा, धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर के सफर करने वालों को भी सुगम और अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिलेगी।

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