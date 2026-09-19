{"_id":"6aae4c8da5160135d20f07ea","slug":"video-no-train-bookings-before-festival-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: त्योहार से पहले ट्रेनों में नो बुकिंग, बढ़ती वेटिंग ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अक्तूबर में आने वाले बड़े त्योहारों पर घर जाने की प्लानिंग कर रहे यात्रियों की मुश्किलें अभी से बढ़ गई हैं। लंबी दूरी की प्रमुख ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलना तो दूर, वेटिंग लिस्ट का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। हालात यह हैं कि कई व्यस्त ट्रेनों में नो-बुकिंग के हालात बन चुके हैं, जिससे यात्रियों को त्योहार पर घर पहुंचने की चिंता सताने लगी है।

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