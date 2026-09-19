कासगंज: फसल बेचकर घर में रखी थी रकम, आधी रात को आए चोर; नकदी सहित जेवर भी चुरा ले गए

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जानकारी के अनुसार ग्राम घोसगंज निवासी कुलदीप सिंह पुत्र गणपति शुक्रवार शाम रोज की तरह अपने घर में ताला डालकर पत्नी और बच्चों के साथ कुछ दूरी पर स्थित अपने घेर में पशुओं की रखवाली के लिए सोने चले गए थे। शनिवार सुबह जब कुलदीप अपने घर पहुंचा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा देखकर दंग रह गए। अंदर जाकर देखा तो बक्से और अलमारी के ताले टूटे पड़े थे और सारा सामान बिखरा हुआ था ।यह देखकर परिवार के होश उड़ गए। परिवार की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर यूपी 112 और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित कुलदीप सिंह ने बताया कि चोर घर से तंबाकू बेचकर रखे गए 76 हजार रुपये नकद, सोने की जंजीर, सोने की झुमकी, सोने की दो अंगूठी, चांदी की पायल, चांदी के हाथफूल ,चांदी का कमर का गुच्छा सहित कीमती सामान चुरा ले गए। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।