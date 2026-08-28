VIDEO: यूपी क्रिकेटर प्रीमियर लीग में आगरा के निशांत की तेजतर्रार बल्लेबाजी, टीम को दिलाई जीत

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लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए यूपी क्रिकेट प्रीमियर लीग के बारिश से प्रभावित मुकाबले में जब गोरखपुर लायंस के सामने जीत की चुनौती थी, तब आगरा के निशांत कुशवाहा ने मोर्चा संभाल लिया। तेजतर्रार बल्लेबाजी करते हुए निशांत ने महज 10 गेंदों पर नाबाद 24 रन ठोककर टीम को रोमांचक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी पारी में दो चौके और दो छक्के शामिल रहे और स्ट्राइक रेट 240 का रहा।

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