VIDEO: नाली के विवाद में मां-बेटे को लात-घूसों से पीटा, घर पर पथराव

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आगरा के बासौनी थाना क्षेत्र के नीमडाडा गांव में नाली में पानी निकासी के विवाद में बृहस्पतिवार को मां-बेटा को लात-घूसों से पीटने और घर पर पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने घायल मां-बेटे का मेडिकल कराया है। नीमडाडा की काशन देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया पड़ोसी परिवार ने नाली रोक दी है। नाली में पानी चले जाने की वजह से पड़ोसी परिवार बृहस्पतिवार को गाली-गलौज कर रहा था। गाली देने से मना करने पर परिवार ने उन पर हमला कर दिया। जमीन पर गिरा कर लात घूंसों से पीटा। चीख पुकार पर बेटा योगेश बचाने आया, तो उसको भी पीटा। दोनों जान बचाकर घर में घुसे, तो उन्होंने घर पर पथराव किया। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस को देख कर पड़ोसी चले गए। आरोप है कि पड़ोसी परिवार ने गांव छोड़ने की धमकी दी है।

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