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मलपुरा।आगरा-ग्वालियर रोड स्थित सुरक्षा विहार कॉलोनी की गली नंबर तीन और डायमंड सिटी में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास मंगलवार को कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। सुरक्षा विहार की गली नंबर तीन में मंदिर से सुखबीर राणा के घर तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा,जिसकी लागत करीब 47 लाख रुपए होगी, स्थानीय लोगों के अनुसार यह सड़क करीब 30 वर्षों से बदहाल थी,जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शिलान्यास कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में जगह-जगह सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।उन्होंने मौजूद लोगों से आगामी चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन हरिमोहन कुशवाहा ने किया। इस दौरान प्रतिनिधि यशपाल राणा,अभिनव मौर्य,पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र चाहर,बलवीर सिंह बल्लो,विष्णु चौधरी, गौरव प्रधान,और चंद्र प्रकाश प्रधान सुखबीर राणा,संदीप गर्ग,आरके सिंह,सतीश गुप्ता राजू शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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