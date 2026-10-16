{"_id":"6ad2670a7e1572491309b74c","slug":"video-max-vehicle-ran-over-four-girls-in-agra-one-died-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा में मैक्स गाड़ी ने चार युवतियों को राैंदा, एक की मौत, दो गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: आगरा में मैक्स गाड़ी ने चार युवतियों को राैंदा, एक की मौत, दो गंभीर घायल
आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के कालिंदी विहार में शुक्रवार रात तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क किनारे पैदल जा रहीं चार युवतियों को चपेट में ले लिया। हादसे में खुशबू जुरैल (22) की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के दौरान खुशबू डीसीएम के नीचे फंसकर कुछ दूर तक घिसटती चली गई। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने उसे बाहर निकाला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने डीसीएम चालक को हिरासत में ले लिया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।