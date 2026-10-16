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VIDEO: आगरा में मैक्स गाड़ी ने चार युवतियों को राैंदा, एक की मौत, दो गंभीर घायल

Fri, 16 Oct 2026 11:54 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:54 PM IST
Max vehicle ran over four girls in Agra one died
आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के कालिंदी विहार में शुक्रवार रात तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क किनारे पैदल जा रहीं चार युवतियों को चपेट में ले लिया। हादसे में खुशबू जुरैल (22) की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के दौरान खुशबू डीसीएम के नीचे फंसकर कुछ दूर तक घिसटती चली गई। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने उसे बाहर निकाला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने डीसीएम चालक को हिरासत में ले लिया है।
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