{"_id":"6ad2670a7e1572491309b74c","slug":"video-max-vehicle-ran-over-four-girls-in-agra-one-died-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा में मैक्स गाड़ी ने चार युवतियों को राैंदा, एक की मौत, दो गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के कालिंदी विहार में शुक्रवार रात तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क किनारे पैदल जा रहीं चार युवतियों को चपेट में ले लिया। हादसे में खुशबू जुरैल (22) की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के दौरान खुशबू डीसीएम के नीचे फंसकर कुछ दूर तक घिसटती चली गई। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने उसे बाहर निकाला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने डीसीएम चालक को हिरासत में ले लिया है।

... और पढ़ें