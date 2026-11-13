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VIDEO: बटेश्वर मेले में घोड़ों का जलवा, 4.50 लाख का मारवाड़ी घोड़ा बना आकर्षण, नाच-करतब देख दंग रह गए लोग

Dhirendra Singh

Updated Fri, 13 Nov 2026 10:58 AM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 10:58 AM IST







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बटेश्वर मेला अपने अंतिम चरण में है, जहां घोड़ों की रफ्तार, नाच और हैरतअंगेज करतब का रोमांच देखने को मिल रहा है। बुधवार को शुरू हुए इस मेले में ऊंट, खच्चर और गधों के मेले संपन्न हो चुके हैं, और अब घोड़ों का मेला भी सिमटने लगा है। हालांकि, बृहस्पतिवार को भी उम्दा नस्ल के घोड़े और घोड़ियों की बिक्री जारी रही। ... और पढ़ें

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