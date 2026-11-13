पापा की परी का दोस्त निकला कातिल: शिक्षक की बेरहमी से हत्या, इसलिए बोर्ड पर लिखा- रेपिस्ट, पुलिस खोलेगी राज

1 of 6 शिक्षक का फाइल फोटो और मौके पर जांच करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला







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मूलरूप से कानपुर देहात निवासी ओपी यादव सेक्टर-13 में रहते थे। वह आवास विकास काॅलोनी स्थित शिवालिक कैंब्रिज स्कूल में गणित पढ़ाते थे। उन्होंने सेक्टर-3 स्थित वीएस प्लाजा में कोचिंग खोल रखी थी। 6 नवंबर को कोचिंग के अंदर ही फर्श पर उनका शव पड़ा मिला था। हत्या के बाद आरोपी उनकी स्कूटी लेकर भाग गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनके शरीर पर 9 प्रहार किए गए थे। इनमें 7 धारदार हथियार से थे। कोचिंग में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी पढ़ते थे।



आगरा के आवास विकास काॅलोनी के सेक्टर-3 स्थित कोचिंग में गणित शिक्षक ओमप्रकाश यादव उर्फ ओपी की हत्या का पुलिस शुक्रवार को पर्दाफाश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, हत्यारोपी एक पूर्व छात्रा का दोस्त निकला। उसने अपनी मित्र को ब्लैकमेल करने पर हत्याकांड को अंजाम दिया। जगदीशपुरा पुलिस ने उससे स्कूटी और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है।

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2 of 6 माैके पर जांच करती पुलिस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस ने विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षक के करीबी लोगों से पूछताछ की। शिक्षक की एक नंबर पर सबसे ज्यादा बात होती थी। यह नंबर कोचिंग की पूर्व छात्रा का निकला। छात्रा वर्तमान में स्नातक की पढ़ाई कर रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए छात्रा को बुलाया। वह यही बता रही थी कि ओपी यादव गणित अच्छी पढ़ाते थे। किसने घटना की, वह नहीं जानती।

3 of 6 शिक्षक की माैत की खबर मिलते ही छात्र माैके पर पहुंच गए। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस ने उससे कहा कि उसकी शिक्षक से सबसे ज्यादा बातचीत क्यों होती है। इस पर वह रोने लगी। पुलिस के सख्ती से पूछने पर सच उगल दिया। उसके दोस्त को पकड़ लिया गया। वह शहर से बाहर भाग गया था। अपनी रिश्तेदारी में छिपा हुआ था। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।





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4 of 6 शव को ले जाती पुलिस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जाल में फंसाने के बाद कर रहे थे परेशान

पूर्व छात्रा ने पुलिस को बताया कि शिक्षक ओपी यादव ने उसे जाल में फंसा लिया था। एक साल पहले जब वो उनसे कोचिंग लेती थी, तब उन्हें घर के सदस्य की तरह मानती थी। इसी का उन्होंने फायदा उठाया। उसके मोबाइल को लेकर स्नैप चैट से निजी फोटो ले लिए। उसे दिखाकर ब्लैकमेल करने लगे। फोटो की मदद से उसका फायदा उठाना चाहते थे। वह लगातार मैसेज कर परेशान कर रहे थे। मैसेज जब वो पढ़ लेती थी, तब उसे वो डिलीट कर देते थे। वह किसी तरह का सबूत नहीं छोड़ते थे।





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5 of 6 आगरा शिक्षक हत्याकांड। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी