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छठ पूजा पर रेलवे का तोहफा: पूर्वांचल के लिए चलाई गईं आठ स्पेशल ट्रेन, आगरा से गुजरेंगी; देखें समय सारणी

Fri, 13 Nov 2026 11:06 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 11:06 AM IST
सार

छठ पूजा पर पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। आगरा रेल मंडल से होकर गोरखपुर, मऊ और अयोध्या के लिए चार जोड़ी यानी आठ स्पेशल ट्रेनें नवंबर के अंतिम सप्ताह तक चलेंगी।
 

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Chhath Puja Relief: 8 Special Trains to Run via Agra for Eastern UP
ट्रेन सांकेतिक आगरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छठ पूजा पर पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों को इस बार ट्रेनों के अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। त्योहार पर घर जाने और लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर, मऊ और अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। आगरा रेल मंडल से होकर गुजरने वाली चार जोड़ी यानी आठ ट्रेनें 13 नवंबर के बाद भी चलेंगी। इनमें कुछ ट्रेनें आगरा ईदगाह तो कुछ आगरा कैंट स्टेशन से होकर गुजरेंगी। इनसे आगरा के यात्री गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रास्ते पूर्वांचल के प्रमुख शहरों तक पहुंच सकेंगे। ट्रेनों का संचालन नवंबर के अंतिम सप्ताह तक अलग-अलग तारीखों में निर्धारित किया गया है।
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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 09111-09112 वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल शामिल है। यह ट्रेन वडोदरा से गोरखपुर और गोरखपुर से वडोदरा के बीच चलेगी। आगरा में इसका ठहराव ईदगाह स्टेशन पर है।
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ट्रेन संख्या 09111 का संचालन 24 नवंबर तक और वापसी में 09112 का संचालन 25 नवंबर तक निर्धारित है। इसी तरह 09195-09196 वडोदरा-मऊ स्पेशल कैंट स्टेशन से होकर गुजरेगी। इससे यात्री मऊ और वडोदरा के बीच यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन संख्या 09195 का संचालन 28 नवंबर और 09196 का 29 नवंबर तक होगा।

 
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मुंबई सेंट्रल-मऊ स्पेशल (09183-09184) भी ईदगाह स्टेशन से होकर चलेगी। इससे मुंबई और मऊ के बीच यात्रा करने वाले आगरा के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ट्रेन संख्या 09183 का संचालन 25 नवंबर और 09184 का 27 नवंबर तक होगा।

वहीं, उधना-अयोध्या कैंट स्पेशल (09097-09098) ईदगाह स्टेशन से होकर गुजरेगी। इससे अयोध्या जाने और वहां से लौटने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। ट्रेन संख्या 09097 का संचालन 24 नवंबर और 09098 का 25 नवंबर तक निर्धारित है। इस तरह पूर्वांचल के लिए चार जोड़ी ट्रेनों का लाभ आगरा के यात्रियों को मिलेगा।
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