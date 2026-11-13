यूपी: उत्तरी बाईपास से क्यों नहीं गुजर रहे ट्रक, किस तरह रुकेगी शहर में एंट्री; ट्रांसपोर्टरों ने बताया समाधान

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ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि उत्तरी बाईपास से टोल कम किया जाए तो ट्रक शहर में होकर नहीं निकलेंगे। महुवन, उत्तरी बाईपास, यमुना एक्सप्रेसवे और टूंडला में वसूला जाने वाला टोल टैक्स अधिक है। उन्होंने एनएचएआई से टोल प्लाजा के बीच की दूरी और वैधानिक अनुमति सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। ट्रांसपोर्टरों ने जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पुलिस, एनएचएआई और यमुना एक्सप्रेसवे प्रबंधन के साथ संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की है।आगरा गुड्स कैरियर एसो. के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि एनएचएआई चारों टोल की दूरी व वैधानिक अनुमति सार्वजनिक करे। उत्तरी बाईपास का टोल खत्म कर इसे आगरा-अलीगढ़ मार्ग से जोड़ा जाए, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिले।आगरा पब्लिक कैरियर एसो. के महासचिव देवेंद्र कुमार गुप्ता का कहना है कि 60 किमी. दूरी में दो हजार रुपये टोल टैक्स डीजल खर्च से भी ज्यादा है। संपर्क मार्ग बनने तक यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने-उतरने की निशुल्क सुविधा मिले, तभी भारी वाहन बाईपास अपनाएंगे।यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसो. अंचल अध्यक्ष अशोक बंसल ने कहा कि टोल कम लगे तभी भारी वाहन शहर में नहीं आएंगे। लागत पूरी होने के बाद भी हाईवे और रिंग रोड पर टोल लिया जा रहा है, इसे बंद किया जाए।