यूपी: निर्माणाधीन नाले की सिल्ट बनी मुसीबत, दो लाख लोग हो रहे परेशान; ये है स्मार्ट सिटी आगरा का हाल

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इस रोड से बिचपुरी, अछनेरा, कलवारी, रायभा सहित सैकड़ों गांव शहर से जुड़े हैं। दर्जनों स्कूल, फैक्टरियां, अस्पताल के साथ कृषि महाविद्यालय भी हैं। यहां से हर दिन लाखों लोगों का आवागमन रहता है। एडीए की लापरवाही और अनदेखी के कारण लोगों का निकलना दूभर हो रहा है। मघटई तिराहे सहित कई जगहों पर एक लेन के बंद होने से आवागमन प्रभावित होता है। कलवारी, मघटई के साथ कई जगह स्कूलों की छुट्टी के समय जाम लगता है।आगरा विकास प्राधिकरण सिंचाई विभाग के सदर वन नाले का जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के पास से पक्का बाग तिराहे तक पक्का निर्माण करा रहा है। इसके लिए नाले से सिल्ट को निकालकर बोदला-बिचपुरी रोड पर मघटई तिराहा, कलवारी चौराहा के जगह-जगह डाल दिया है। इसे एक माह से ज्यादा समय बीत गया है। जन समस्याओं को देखते हुए भी जिम्मेदारों ने कोई सुध नहीं ली है।आजम पाड़ा निवासी अरबाज ने बताया कि बिचपुरी काम करने रोजाना जाता हूं। रोड पर कीचड़ ने निकला दूभर कर दिया है। एक तरफ तो बदबू आती है, दूसरी ओर जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। एक लेन से निकलने में दुर्घटना का भी डर लगा रहता है।राहगीर अभिषेक का कहना है कि अछनेरा जाने के लिए एक लेन से आवागमन के कारण जाम ने देरी कर दी। वहीं रोड पर इतनी गंदगी डाल रखी है। इस कीचड़ को हटाना चाहिए।एडीए के अधिशासी अभियंता नरेंद्र कुमार ने बताया कि ठेकेदार को सिल्ट हटाने के लिए कहा गया है। उसे नाले के किनारे डाला था लेकिन यह सड़क पर फैल गई है। जहां एक लेन बंद है वहां सबसे पहले सिल्ट हटाई जाएगी।