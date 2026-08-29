VIDEO: राष्ट्रीय खेल दिवस पर एकलव्य स्टेडियम में हॉकी का रोमांच, 14 साल के खिलाड़ी दिखाएंगे दम

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आगरा। हॉकी के महान खिलाड़ी स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं जिला प्रशासन, आगरा के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न खेल आयोजनों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत 29 से 31 अगस्त तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, सदर बाजार में कार्यक्रम होंगे। इस क्रम में 29 अगस्त को 14 वर्ष के बालकों की स्कूली हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में जनपद के विद्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें प्रवेश निःशुल्क रखा गया है।

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