VIDEO: फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा बरसे बादल आगरा में बीते साल के मुकाबले कम दर्ज हुई वर्षा

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आगरा। बादलों की लुकाछिपी के बीच मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों से गुजर रहा है। इसके अगले दो-तीन दिन में वापसी के आसार बन रहे हैं। हालांकि इस बार बीते साल के मुकाबले बारिश काफी कम हुई है, लेकिन कुल औसत बारिश की बात करें तो यह सामान्य से महज एक फीसदी ही कम है।

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