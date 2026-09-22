मिड-डे मील में गड़बड़ी: ग्रामीणों ने की शिकायत, जांच में आरोप सही मिले; प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 AM IST
सार
आगरा के फतेहपुर सीकरी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय सोंधा के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार को वित्तीय अनियमितताओं और मिड-डे मील में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच में आरोप प्रथमदृष्टया सही पाए गए और समय पर स्पष्टीकरण नहीं देने पर बीएसए ने कार्रवाई की।
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विस्तार
विद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी और ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार के आरोपों में फतेहपुर सीकरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय सोंधा के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर कराई गई जांच में आरोप प्रथमदृष्टया सही पाए गए। स्पष्टीकरण मांगे जाने के बावजूद निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने निलंबन की कार्रवाई की।
ग्राम पंचायत सोंधा के ग्रामीणों ने संयुक्त शिकायत में प्रधानाध्यापक पर मध्याह्न भोजन के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसके अलावा कक्षा सात के छात्र महेश की पिटाई में चोटिल होने के आरोप भी लगाए गए थे।
बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन मानकों के अनुसार नहीं बनाए जाने की बात सामने आई थी। कंपोजिट ग्रांट में अनियमितता और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत भी मिली थी। जांच में प्रथमदृष्टया आरोप सही पाए जाने और स्पष्टीकरण नहीं देने पर निलंबन किया गया है।
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एत्मादपुर के खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है। उन्हें 15 दिन में आरोप-पत्र तैयार कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में मनोज कुमार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय सींगना, विकासखंड अछनेरा से संबद्ध किया गया है। बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है।
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ग्राम पंचायत सोंधा के ग्रामीणों ने संयुक्त शिकायत में प्रधानाध्यापक पर मध्याह्न भोजन के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसके अलावा कक्षा सात के छात्र महेश की पिटाई में चोटिल होने के आरोप भी लगाए गए थे।
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बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन मानकों के अनुसार नहीं बनाए जाने की बात सामने आई थी। कंपोजिट ग्रांट में अनियमितता और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत भी मिली थी। जांच में प्रथमदृष्टया आरोप सही पाए जाने और स्पष्टीकरण नहीं देने पर निलंबन किया गया है।
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एत्मादपुर के खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है। उन्हें 15 दिन में आरोप-पत्र तैयार कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में मनोज कुमार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय सींगना, विकासखंड अछनेरा से संबद्ध किया गया है। बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है।