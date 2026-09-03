VIDEO: वैन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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आगरा-इटावा स्टेट हाईवे पर नरहोली गांव के मोड़ के पास तेज रफ्तार वैन ने सड़क किनारे खड़े पति और चाची को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। प्रेमनगर राजपुर चुंगी, आगरा निवासी नैंसी देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 28 अगस्त की रात करीब 1 बजे वह अपने पति भगवान सिंह और रामनगर, डौकी निवासी चाची मनोज देवी के साथ नरहोली मोड़ पर अन्य परिचितों के आने का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान फतेहाबाद की ओर से आई एक तेज रफ्तार वैन के चालक ने गलत दिशा में वाहन चलाते हुए दोनों को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर वैन एवं उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है।

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